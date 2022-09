"Serie A ist besser als die Bundesliga": Ex-HSV-Profi Tolgay Arslan über Udine, DFB-Team & Fehler

Tolgay Arslan: Absolut. Ich habe es nicht bereut. Der Wechsel war natürlich unglaublich. Auch in der Türkei hatte ich sehr schöne Jahre, aber am Ende war ich dort nicht mehr ganz glücklich. Ich hatte meinen Vertrag dann aufgelöst und plötzlich klopfte Udinese an. Ich wusste sofort, dass ich das machen muss und will. So, wie es dann gelaufen ist, war es sicher ein Traum. Udinese hat mir eine zweite Karriere geschenkt. Ich fühle mich super wohl und konnte dem Verein auch viel zurückgeben. Udinese hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.