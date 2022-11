Serie A: Juventus Turin taumelt nach Rücktritt um Präsident Agnelli

Die seit Wochen schwelenden Probleme eskalierten am späten Montagabend, als Klubchef Agnelli und dessen Stellvertreter Pavel Nedved aus der Verantwortung flüchteten. In der Folge stürzte die Juve-Aktie an der Mailänder Börse ab. Der Handel mit dem Wertpapier, das nur noch wenige Cent wert ist, wurde am Dienstag sogar vorübergehend ausgesetzt. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)