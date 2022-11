Serie A: Mourinho attackiert eigenen Spieler - "Mannschaft wurde verraten"

Den Namen des betreffenden Akteurs verriet Mourinho nicht. Der Trainer hat jedoch einen genauen Plan, wie es für den Spieler weitergehen soll: „Ich gehe fast nie in die Umkleidekabine, aber heute bin ich hereingegangen, um es allen zu sagen. Ich habe mit ihm gesprochen und ihm befohlen, den Verein zu verlassen – am besten im Januar“, so ein wütender Roma-Coach.