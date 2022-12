Juventus Turin: de Ligt als Wistleblower? Gab Bayern-Star pikante Details an Staatsanwaltschaft weiter?

Konkret: De Ligt, der im Juli für knapp 70 Millionen Euro von Turin nach München gewechselt war, und sein ehemaliger Mitspieler Mattia de Sciglio reichten offenbar pikante Gesprächsverläufe per Screenshot an die italienische Staatsanwaltschaft weiter. Diese sollen dem Vernehmen nach belegen, wie in den Büchern getrickst wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)