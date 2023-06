Wie der Milan-Patron die größten Skeptiker widerlegte - Sacchi und Galli über Berlusconi

Als Silvio Berlusconi im Sommer 1986 mit seinem Hubschrauber in der Mailänder Arena Civica landete und, untermalt von Richard Wagners Walkürenritt, sein neues Projekt vorstellte , begann beim AC Mailand eine neue Ära - nur wusste es damals keiner, außer Berlusconi selbst.

Ohne falsche Bescheidenheit lautete sein von vielen belächeltes Projekt: den AC Mailand zurück in die Weltspitze führen. Berlusconi hatte damals ein Medienimperium aufgebaut, das ihn zum Milliardär machte. Mit frischem Geld wollte er nun seinem Herzensklub zu altem Glanz verhelfen.

Galli: Auch wir Spieler haben an Berlusconi gezweifelt

„Berlusconi hat neben seinem Kapital vor allem auch Ideen und Organisation in den Klub reingesteckt und Ziele formuliert, die damals unerreichbar schienen“, erinnert sich Milan-Legende Filippo Galli im Gespräch mit SPORT1 . „Die Fakten haben dann aber die Skeptiker widerlegt. Ehrlicherweise waren unter den Zweiflern auch wir Spieler.“

Seinen Mut bewies der spätere Ministerpräsident Italiens unter anderem damit, dass er Sacchi die Spieler holte, die der geniale Fußballehrer für seine Ideen brauchte: allen voran das niederländische Trio Ruud Gullit, Marco van Basten und Frank Rijkaard. Später wechselten Stars wie George Weah, Kaká, Pato oder Ronaldinho in die italienische Modemetropole.

Sacchi: „Ich werde ihm immer dankbar sein“

„Ich werde ihm für immer dankbar sein, weil er mir die Möglichkeiten gegeben hat, das Beste aus mir herauszuholen, was in mir steckte“, sagt Sacchi. Die großen Veränderungen, die sein Mentor anschob, seien umso schwerer umzusetzen gewesen, „weil wir Italiener eigentlich keine großen Veränderungen wollen und eingebildet sind“.

Jahrelang lief es für Milan wie am Schnürchen. Weil Berlusconi nicht blind Stars kaufte, sondern seinem Coach meistens die richtigen Leute zur Verfügung stellte, prägte der Klub viele Jahre den europäischen Fußball.

„Er war Wegbereiter und Erneuerer in der Welt des Fußballs – etwas, das schon immer schwer war, vor allem zur damaligen Zeit“, sagt Galli. „Er hat auf seine Worte Taten folgen lassen und Milan an die Weltspitze geführt. So hatte er es angekündigt.“