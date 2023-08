Eine Legende hat genug: Buffon beendet laut Medienbericht seine Karriere

Gianluigi Buffon beendet offenbar seine glorreiche Karriere! Im Alter von 45 Jahren hängt einer der besten Torhüter der Geschichte die Handschuhe wohl an Nagel - das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport.

Eine offizielle Erklärung des ehemaligen Nationaltorhüters gibt es zwar noch nicht, diese soll aber in Kürze folgen. Buffon spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten bei seinem Heimatklub Parma Calcio. Sein Vertrag dort läuft eigentlich noch bis 2024.

Gianluigi Buffon spielte zuletzt in der Serie B

Buffon hat eine außergewöhnliche Laufbahn hingelegt. Er gewann fast alles, was es zu gewinnen gab, die Krönung erlebte er 2006 in Deutschland, als er mit Italien den Weltmeistertitel holte. In seiner beeindruckenden Trophäensammlung fehlt lediglich der Champions-League-Pokal und der EM-Titel.