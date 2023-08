"Ich habe es geliebt, gegen Dich anzutreten" - Buffon macht Schluss, Hummels reagiert

Hummels: „Ich habe es geliebt, gegen dich anzutreten“

Buffon hat eine außergewöhnliche Laufbahn hingelegt. Er gewann fast alles, was es zu gewinnen gab, die Krönung erlebte er 2006 in Deutschland, als er mit Italien den Weltmeistertitel holte.

Ein kurzer Rückblick auf den größten seiner zahlreichen Höhepunkte: Dortmunder WM-Stadion, 4. Juli 2006. Das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Italien ist in der Verlängerung. Lukas Podolski kommt an den Ball und zieht in der 111. Minute verdeckt und knallhart aus 13 Metern ab, doch Gianluigi Buffon verhindert mit einem glänzenden Reflex den Rückstand. Fünf Tage später hält die Torwart-Ikone den WM-Pokal in den Händen.