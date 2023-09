Serie A: Dieses Eigentor von Juventus sorgt für Entsetzen

In der vierten Minute der Nachspielzeit führte Keeper Wojciech Szczesny einen Freistoß an der eigenen Eckfahne schnell aus und passte zu Verteidiger Federico Gatti an der Strafraumgrenze. Dieser spielte das Leder aber in Richtung eigenes Tor mit Druck zurück und vergaß völlig, dass sein Torwart, der zu allem Überfluss stehen geblieben war, nicht im Kasten stand.