Serie A: Verletzungsschock um Paulo Dybala! Drei Rote Karten und verrückte Szenen im Stadio Olimpico

Verletzungspech bei Paulo Dybala! Gegen den AC Florenz prallte der 30-Jährige in der 23. Minute mit Arthur zusammen und humpelte vom Platz. Dabei hielt sich der Stürmer den linken hinteren Oberschenkel.

Nach einer kurzen Behandlungspause durch die Betreuer der AS Rom war klar: Dybala musste mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. Anschließend setzte er sich kopfschüttelnd auf die Auswechselbank, von wo aus er das restliche Spiel seines Teams verfolgte. Für den Argentinier, der schon zahlreiche Verletzungen in diesem Jahr hinter sich hat, war es ein neuerlicher Schock,

Lukaku zeigt zwei Gesichter

Dabei hätte hätte das Spiel für Dybala nicht besser beginnen können. In der fünften Spielminute flankte der Stürmer nach einem Doppelpass mit Bryan Cristante auf Romelu Lukaku, der den Ball nur noch zur 1:0-Führung einnicken musste.

In der zweiten Halbzeit wurde es jedoch ruppig und es entwickelte sich eine hitzige Partie: Nachdem die Römer nach der Gelb-Roten Karten von Nicola Zalewski (64.) bereits in Unterzahl gerieten und die Gäste durch Lucas Martinez Quarta (66.) zum Ausgleich kamen, sah Lukaku nach einem heftigen Foul an Christian Kouame (87.) die Rote Karte. Der Belgier hatte ihn völlig rücksichtslos mit offener Sohle aus vollem Lauf weggegrätscht.