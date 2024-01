Debüt geglückt! Rom-Ikone siegt nach Mourinho-Aus

Daniele De Rossi feiert einen gelungenen Einstand als Trainer der AS Rom. Im ersten Spiel, nachdem die Vereinslegende das Traineramt von Star-Coach José Mourinho übernommen hat , siegte der Hauptstadtklub mit 2:1 gegen Hellas Verona.

Romelu Lukaku (1:0, 19.) und Lorenzo Pellegrini (2:0, 25.) erzielten, jeweils nach Vorarbeit von Stephan El-Shaarawy, die entscheidenden Treffer. Auch wenn Michael Folorunsho (2:1, 76.) in der Schlussviertelstunde für einen Hoffnungsschimmer der Gäste sorgte.

Nach einer glanzlosen, aber überlegenen ersten Hälfte der Römer, wendete sich auch spielerisch in der zweiten Halbzeit das Blatt. Nach einigen Chancen von Verona, darf sich Rom glücklich schätzen, nicht mindestens zwei Punkte verspielt zu haben.

Fan-Unmut und Wertschätzung für Mourinho

Vor dem Beginn der Partie wurde die kriselnde Heimmannschaft (Platz acht in der Serie A ) von den eigenen Fans mit einem Pfeifkonzert begrüßt. Die unangenehme Atmosphäre wurde darüber hinaus von einem Spruchband mit der Aufschrift „Wir haben nie Trophäen und Lorbeeren gefordert, sondern nur Respekt für das Trikot und seine Werte. Ehre die Roma und kämpfe für ihr Volk“ begrüßt.

„Es gibt Erinnerungen, die keine Verträge haben: die Läufe und das Lächeln, das du uns geschenkt hast, all die Zeiten, in denen du dich in die Reihe gestellt hast, für dein Römertum. Du wirst immer respektiert werden. Danke, Trainer“, schrieben die Roma-Anhänger.