Serie A: Hammer! AS Rom und Mourinho trennen sich

Paukenschlag im italienischen Fußball - und The Special One ist raus!

Die AS Rom hat sich von Trainer José Mourinho getrennt. Das gab der Serie-A -Klub am Dienstagmorgen offiziell bekannt.

Der 60 Jahre alte Mourinho steht seit 2021 in der italienischen Hauptstadt an der Seitenlinie. In der Saison 2021/22 gewann der Portugiese mit dem Klub die Europa Conference League.