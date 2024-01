Serie A: Inter schlägt Hellas Verona in letzter Sekunde - Davide Frattesi bejubelt Siegtreffer ohne Hose

Mit dem 2:1-Sieg gegen Hellas Verona behauptete Tabellenführer Inter Mailand am Samstagmittag weiter die Tabellenspitze . Das Siegtor für die Nerazzuri fiel allerdings erst in der dritten Minute der Nachspielzeit durch den eingewechselten Davide Frattesi.

Bereit in der 13. Spielminute hatte Martinez den Tabellenführer der Serie A nach einem Pass von Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan mit 1:0 in Führung gebracht. In der 74. Spielminute konnte Hellas Verona in Person von Thomas Henry mit dem 1:1 zurückschlagen.