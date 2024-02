Serie A: Lazio schießt sich für Bayern warm

Klare Ansage an den FC Bayern München! Lazio Rom hat seine gute Form untermauert und die Liga-Partie beim FC Turin am Donnerstagabend mit 2:0 (0:0) für sich entschieden. Vor dem Rückspiel in der Champions-League gegen den deutschen Rekordmeister (17. März), fuhren die Laziali einen souveränen Sieg in Turin ein.