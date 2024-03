Verletzungsschock: Italien-Star droht EM-Aus

Die US Sassuolo und die italienische Nationalmannschaft bangen um Domenico Berardi. Der Offensivspieler musste in der Partie bei Hellas Verona nach 60 Minuten ausgewechselt werden. Ohne gegnerische Einwirkung ging er zu Boden, fasste sich an sein rechtes Bein und signalisierte sofort, dass es sich um eine ernste Verletzung handelt.