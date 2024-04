Miro Klose träumt von Trainerkarriere in Italien

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose peilt einen Trainerjob in Italien an. „Ich bin hoffnungsvoll, dass es für mich eine Möglichkeit geben wird“, sagte Klose anlässlich eines Termins zur EM in der Residenz des deutschen Botschafters in Rom. Klose hat nach seiner Spielerkarriere bereits als Assistent von Hansi Flick bei Bayern München und als Trainer in Österreich erste Erfahrungen im Coaching gesammelt.