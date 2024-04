Serie A: AS Rom feiert speziellen Last-Minute-Sieg

Die nach dem Zusammenbruch von Evan Ndicka abgebrochene Partie der AS Rom bei Udinese Calcio wurde am Donnerstag beim Stand von 1:1 ab der 72. Minute fortgesetzt. In der Nachspielzeit sicherte Bryan Cristante (90.+5) per Kopf der Roma einen 2:1 (1:1)-Sieg.

Dank des Erfolgs festigte die Mannschaft von Trainer Daniele De Rossi in der Tabelle der Serie A Platz fünf, der zur Qualifikation für die Champions League reichen würde.

Die Partie der Roma gegen Udinese Calcio war am 14. April abgebrochen worden, weil der frühere Frankfurter Ndicka nach 71 Minuten kollabiert war. Der Innenverteidiger war anschließend mit dem Verdacht eines Herzinfarkts in ein Krankenhaus in Udine eingeliefert worden.

Entwarnung bei Ndicka

Nachdem sich die Befürchtungen nicht bestätigt hatten, verließ Ndicka einen Tag später wieder das Krankenhaus und konnte am vergangenen Donnerstag das 3:1 gegen die AC Mailand und damit den Halbfinaleinzug seiner Mannschaft bejubeln.

