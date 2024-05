Baresi und Co. bei Schnellingers Begräbnis

Der ehemalige Nationalspieler Karl-Heinz Schnellinger ist bereits am Donnerstag im Beisein mehrerer italienischer Fußball-Altstars in Mailand beigesetzt worden. An der Trauerzeremonie in der protestantischen Kirche der Stadt nahmen unter anderem Franco Baresi, langjähriger Kapitän von Schnellingers Ex-Klub AC Mailand, sowie Ex-Teamkollege Alberto Bigon und Milan-Manager Daniele Massaro teil.