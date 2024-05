Bergamo schießt sich für Leverkusen warm

Atalanta Bergamo hat eine perfekte Generalprobe für das Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini setzte sich mit 2:0 (0:0) bei US Lecce durch und machte vor dem Duell mit der Werkself am Mittwoch (21.00 Uhr) in Dublin dazu die Qualifikation für die Champions League klar.

Charles de Ketelaere (48.) und Gianluca Scamacca (53.) trafen nach der Pause für die Italiener, die am vergangenen Mittwoch noch das Pokalfinale gegen Juventus Turin verloren hatten (0:1). Bergamo wird in der kommenden Saison damit zum vierten Mal in der Königsklasse dabei sein, von 2019 bis 2021 hatte sich der Klub dreimal in Folge qualifiziert.