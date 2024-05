Italien-Legende verletzt sich live im TV

Über 660 Mal spielte Alessandro Costacurta für den AC Mailand . Mit den „Rossoneri“ gewann die Milan-Legende fünf Mal den Europapokal der Landesmeister und feierte sieben Meistertitel in der Serie A.

Mittlerweile verdient der 58-Jährige als TV-Experte seine Brötchen und sorgte am vergangenen Wochenende während der Sky -Berichterstattung über den AC Mailand gegen Cagliari für einen ziemlich schmerzhaften, wenn auch humorvollen Moment. Der ehemalige Verteidiger verletzte sich bei einer Nachahmung eines Tacklings.

Italien-Legende Costacurta braucht nach Missgeschick Eis

Costacurta arbeitet als Analyst für den Sender und sprach in der Halbzeit über das Tor von Ismael Bennacer zum 1:0, als er versuchte, einen Sprung nachzustellen. Als er landete, packte er sich danach abrupt an den hinteren Oberschenkel. Zuschauer vermuteten, Costacurta hätte sich einen Muskelfaserriss oder eine ähnliche Verletzung zugezogen.

Später in der Sendung wurde der 59-malige italienische Nationalspieler von Moderator Alessandro Bonan auf die Szene angesprochen. „Ich wollte eigentlich nur zeigen, was ich in der Situation gemacht hätte. Dabei habe ich mich verletzt. Aber mir geht es jetzt besser. Ich habe die Stelle etwas massiert und mit Eis gekühlt.“