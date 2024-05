Ranieri: Erst Klassenerhalt, nun Abschied

Erst führte Claudio Ranieri Cagliari Calcio in der Serie A zum Klassenerhalt, nun verkündete er seinen vorzeitigen Abschied zum Saisonende. „Nach dem Aufstieg und nun dem Klassenerhalt habe ich beschlossen, das Richtige zu tun, nämlich jetzt zu gehen. Ich gehe ungern, es ist eine schwere Entscheidung. Ich hoffe, dass ich als positiver Mensch in Erinnerung bleibe“, sagte der 72-Jährige in einer Videobotschaft.