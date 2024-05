SSC Neapel: Brutaler Absturz wegen eines Lenkrads?

Die SSC Neapel hat die Kontrolle verloren, ist quasi von der Straße abgekommen - was womöglich auch mit dem fehlenden Lenkrad eines Fiat Pandas zu tun hat, dem Auto von Neapels ehemaligem Trainer Luciano Spalletti.

In der Saison 2021/22 hatte dieser mit seinem Team in den letzten Zügen der Saison die Meisterschaft verspielt, die erbosten Napoli-Ultras klauten ihm daraufhin kurzerhand das Lenkrad seines Fiats. Sie hinterließen eine Botschaft: „Du bekommst dein Auto wieder - sobald du abhaust!“

Spalletti wollte sein Lenkrad offenbar wiederhaben. Der Italiener holte in der folgenden Saison den heiß begehrten Scudetto, den ersten seit über 30 Jahren. Anschließend trat er ab, getreu dem Motto: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Zum Abschied bekam er sein Lenkrad von den Ultras zurück, zusammen mit einigen CDs - sozusagen im Austausch für die Meisterschale.

Ein Happy End für den Coach und seinen Fiat, aber zeitgleich auch der Beginn eines schmerzhaften Abstiegs. Den nach einem Jahr wie im Rausch sieht die Welt am Fuße des Vesuvs komplett anders aus. Sportliche Erfolge bleiben seither aus, es gibt hässliche Streitigkeiten um einen Superstar, der Verein befindet sich im Ungleichgewicht.

Neapel und die sportliche Krise

Zum Saisonfinale kam Neapel gegen US Lecce nicht über ein torloses Remis hinaus - es war gewissermaßen ein Spiegelbild einer verkorksten Saison. In der Serie A landete Napoli lediglich auf Rang zehn und wird kommende Saison nicht am internationalen Geschäft teilnehmen.