Buffon-Klub feiert Aufstieg in Serie B nach 76 Jahren

Gianluigi Buffons Jugendliebe kehrt nach 76 Jahren in die italienische Serie B zurück. Sehr zur Freude des früheren Klub-Eigners.

Die toskanische Stadt Carrara ist in erster Linie bekannt durch den weißen Marmor. Und sie ist die Geburtsstadt von Gianluigi Buffon. Und die italienische Torhüter-Legende wiederum bejubelte am Sonntag den Aufstieg seiner Jugendliebe Carrarese Calcio, die nach 76 Jahren in die Serie B zurückkehrte.