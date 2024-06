FC Bayern: Calhanoglu-Wechsel? Diese Aussagen sind brisant

von SPORT1 23.06.2024 • 18:38 Uhr Hakan Calhanoglu wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang sind alte Aussagen des Mittelfeldstars durchaus spannend.

Seit 2017 spielt Hakan Calhanoglu in Italien. Nun könnte der einstige Profi von Bayer 04 Leverkusen zurück in die Bundesliga wechseln, denn der FC Bayern soll sich mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen.

Ein Deal könnte für die Münchner allerdings teuer werden, denn laut Gazzetta dello Sport verlangt Inter Mailand für den Deutsch-Türken eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro.

Doch will der 31-Jährige überhaupt zurück in die Bundesliga? Äußerungen aus dem März lassen daran zumindest leise Zweifel aufkommen. „Ich vermisse Deutschland überhaupt nicht“, schilderte er damals in einem Vlog von Kerim Engizek und ergänzte, dass die „Lebensqualität und die Menschen“ in Italien besser seien.

Calhanoglu mag Deutschland nicht mehr

In Deutschland komme er vor allem nicht mit den laut Engizek stets schlecht gelaunten Menschen klar. Dabei nannte Calhanoglu auch ein konkretes Beispiel für seine Abneigung gegenüber seinem Geburtsland.

„Wir haben in München gespielt. Ich bin zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Deutschland. Wir kommen in die Kontrolle und müssen die Tasche auspacken, zeigen dies, das […] Wir sind eine Fußball-Mannschaft. In Italien ist es so: Wenn du kommst, gehst du durch“, berichtete Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu soll beim FC Bayern ein Thema sein

Darüber hinaus gefalle ihm die generelle Grundstimmung in seiner Wahlheimat deutlich besser. Die Italiener seien „Herzensmenschen“, während „Deutsche dir gar nicht ins Gesicht gucken“.

Außerdem gäbe es in Italien keinen Neid, er fühle sich bei Inter Mailand geliebt. „Ich bin ein Vorbild geworden. Das habe ich alles aufgebaut“, erklärte der Mittelfeldstar.

Calhanoglu sieht sich selbst als bester Sechser der Welt

Sollte es für ihn nun aber doch zurück in die Bundesliga gehen, dann können sich die Bayern-Fans laut Calhanoglu auf den besten Sechser der Welt freuen.

In einem Interview mit DAZN im Februar setzte er sich bei der Frage nach den fünf besten Sechser der Welt selbst auf den ersten Platz. „Fünf Enzo Fernández, vier Kimmich, drei Kroos, zwei Rodri, eins Calhanoglu“, verkündete Calhanoglu selbstbewusst.

Als Begründung gab er an, dass er Dinge machen könne, „die die anderen nicht machen. Ich treffe nie aus kurzer Distanz, sondern immer aus 25 oder 30 Metern oder per Freistoß. Das sind schwere Sachen. Alle von denen können passen, aber ich spiele nicht gerne Pässe über fünf Meter. Ich will immer den finalen Pass spielen, damit sich die Chance erhöht, dass ein Tor fällt.“