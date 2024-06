FC Venedig dritter Serie-A-Aufsteiger     

Der norditalienische Fußballklub FC Venezia ist nach Parma Calcio und Como Calcio dritter Aufsteiger in die italienische Serie A.

Im Stadion Penzo besiegte das Team von Trainer Paolo Vanoli im Rückspiel des Playoff-Finales US Cremonese am Sonntagabend 1:0 (1:0). Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag war 0:0 ausgegangen.