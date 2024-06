Italiano tritt Motta-Nachfolge in Bologna an

Vincenzo Italiano tritt beim FC Bologna die Nachfolge von Thiago Motta an.

Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna hat Vincenzo Italiano als neuen Trainer verpflichtet. Der 46-Jährige tritt beim Tabellenfünften der abgelaufenen Saison in der Serie A die Nachfolge von Thiago Motta an. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.