Serie A: Nach nur 6 Spielen! Trainer-Aus für Weltmeister

Der frühere Kapitän der italienischen Nationalmannschaft, der 2006 in Deutschland den WM-Titel holte, hatte erst im April den Job in Udine übernommen. Unter seiner Regie holte der abstiegsgefährdete Klub in sechs Spielen neun Punkte und hielt so als Tabellen-15. der Serie A knapp die Klasse, doch die Zusammenarbeit wird nicht fortgesetzt.