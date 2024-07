Curva Sud nach Dortmunder Vorbild: AS Rom zeigt neues Stadion

Die AS Rom will nach mehr als 70 Jahren das Stadio Olimpico verlassen und orientiert sich bei ihrem ambitionierten Neubau-Projekt auch an Borussia Dortmund. Der Klub aus Italiens Hauptstadt stellte nun die Pläne für seine neue Arena vor, in der die „Curva Sud“ zu einer der größten Tribünen Europas werden soll - ein Vorbild ist die Dortmunder Südtribüne, die 25.000 Fans Platz bietet.