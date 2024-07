Serie A: Umstrittener Roma-Trainingsanzug vom Markt genommen - Mitarbeiter suspendiert

Die AS Rom hat in den letzten Tagen den Zorn seiner eigenen Fans auf sich gezogen. Hintergrund ist ein neuer Trainingsanzug, den der italienische Hauptstadtclub in den letzten Tagen vorgestellt hat. Der umstrittene Trainingsanzug, der neben den üblichen (Vereins-)Farben auch hellblaue Elemente auf der Vorderseite aufweist, wird in keinem physischen oder virtuellen Geschäft mehr erhältlich sein.