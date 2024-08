Bei Napoli-Debüt: Lukaku bringt die Wende

Er kam, traf - und Neapel siegte: In seinem ersten Spiel für seinen neuen Klub hat der belgische Nationalstürmer Romelu Lukaku die Wende eingeleitet. Der wuchtige Angreifer, der am Donnerstag für rund 30 Millionen Euro vom FC Chelsea zum italienischen Fußballmeister von 2023 gewechselt war, kam gegen Parma Calcio (2:1) in der 62. Minute beim Stand von 0:1 in die Partie, in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf er zum Ausgleich, vier Minuten später bescherte Frank Zambo Anguissa der SSC Neapel gar noch den Sieg.