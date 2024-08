Serie A: Milan patzt erneut - Inter mit erstem Sieg

Nach dem kleinen Rückschlag zum Saisonauftakt hat Meister Inter Mailand am 2. Spieltag der Serie A seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gewann nach dem 2:2 in der Vorwoche beim CFC Genua gegen Underdog US Lecce mit 2:0 (1:0). Matteo Darmian erzielte in der fünften Minute per Kopf mit der ersten Chance der Hausherren gleich die Führung für den Favoriten. In der 69. Minute erhöhte Spielmacher Hakan Calhanoglu per Foulelfmeter auf 2:0.