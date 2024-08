Krass! Inter vermöbelt Europa-League-Sieger komplett

Italiens Meister lässt am dritten Spieltag erstmals die Muskeln spielen - und verpasst dem Gewinner der Europa League eine Abreibung.

Italiens Meister Inter Mailand hat erstmals in der noch jungen Saison wirklich beeindruckt und vorerst die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Die Nerazzurri gewannen am Freitagabend gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo mit 4:0 (2:0), mit nun sieben Punkten aus drei Spielen steht Inter ganz oben.