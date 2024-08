Fabregas patzt bei Serie-A-Debüt

Cesc Fabregas gibt an der Seitenlinie von Como sein Ligadebüt in Italien - und bekommt vom einstigen Serienmeister aus Turin sofort die Grenzen aufgezeigt.

Cesc Fabregas erlebt sofort am eigenen Leib das harte Trainergeschäft in Italien: Bei seinem Ligadebüt an der Seitenlinie des Aufsteigers Como 1907 setzte es unmittelbar ein 0:3 (0:2) gegen Juventus Turin. Dort feierte der frühere PSG-Spieler Thiago Motta sein Debüt als Hauptübungsleiter der Alten Dame.