Yann Sommer zieht Schlussstrich! "War mir eine große Ehre"

Sommer tritt ab - wer wird sein Nachfolger?

Sommer hatte sein Debüt in der Nati am 30. Mai 2012 unter Coach Ottmar Hitzfeld gegeben, von 2016 bis 2024 war er bei fünf großen Turnieren die Nummer eins der Schweizer. Sein letztes Länderspiel war das EM-Viertelfinale am 6. Juli in Düsseldorf gegen England (3:5 i.E.).