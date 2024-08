Teuerster Transfer des Sommers: Juve holt Koopmeiners

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin verpflichtet den niederländischen Nationalspieler Teun Koopmeiners (26). Für den Mittelfeldspieler vom Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zahlt der Klub 52 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Boni, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten.

Dabei handelt es sich um den kostspieligsten Transfer in der Serie A in diesem Sommer.

Koopmeiners, der seit 2020 21 Länderspiele für Oranje bestritt, wird sich am Mittwoch den medizinischen Untersuchungen in Turin unterziehen. Der Niederländer, der bei der EM in Deutschland wegen einer Adduktorenverletzung fehlte, wird einen Fünfjahresvertrag mit Juve unterschreiben.