4:0 gegen Venedig: Mailand feiert ersten Saisonsieg

Der italienische Vizemeister AC Mailand hat seine Durststrecke beendet und am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca setzte sich am Samstagabend vor allem dank einer überragenden ersten Hälfte mit 4:0 (4:0) gegen den noch sieglosen FC Venedig durch und kletterte zumindest vorübergehend in die obere Tabellenhälfte.