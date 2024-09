Gegen Neapel: Juves Torflaute nimmt kein Ende

Die Turiner holen am Samstag ihr drittes 0:0 in der Serie A nacheinander. Für Napoli ist es derweil der erste Punktverlust nach zuletzt drei Siegen nacheinander.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin tritt in der Serie A auf der Stelle. Das Team von Trainer Thiago Motta kam am Samstag gegen die SSC Neapel nur zu einem 0:0 - es war die dritte Nullnummer in der Liga in Serie.