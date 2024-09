Gosens: "In Deutschland nicht so wohl gefühlt wie hier"

Der Abschied war turbulent, das Debüt erfolgreich - entsprechend motiviert startet Robin Gosens in sein nächstes Italien-Abenteuer bei der AC Florenz. „Ich wollte nach Italien zurückkehren, ich habe mich in Deutschland nicht so zu Hause gefühlt wie hier“, sagte der 20-malige Fußball-Nationalspieler laut Sky Italia bei seiner Präsentation am Mittwoch in Florenz.