Italien: Hummels muss tatenlos zusehen

Ohne den weiterhin nicht eingesetzten Neuzugang Mats Hummels hat die AS Rom unter neuem Trainer ihren ersten Saisonsieg in der Serie A gefeiert. Beim Debüt von Ivan Juric, der unter der Woche das Amt von Daniele De Rossi übernommen hatte, gewannen die Hauptstädter am 5. Spieltag gegen den bisherigen Tabellenführer Udinese Calcio mit 3:0 (2:0) und schoben sich ins Tabellenmittelfeld vor.