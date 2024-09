Infantino würdigt Schillaci: "Du warst ein großer König"

Infantino, der bei der WM 1990 20 Jahre alt war, erinnerte an den Jubel des Italieners. "Der große Augenaufschlag nach dem Tor. Wie er mit erhobenen Armen davon sprintete. Dieser Frühling, der eine Karriere von Palermo bis in die Ewigkeit definierte", sagte er: "Wach auf, wo immer du bist. Lauf. Und in der Zwischenzeit summen wir das Lied dieser FIFA-Weltmeisterschaft vor uns hin: 'Magische Nächte' - und das waren sie".

Schillaci wird bei WM 1990 zur Legende

Der aus Sizilien stammende Schillaci hatte bei der WM 1990 im eigenen Land sechs Tore für Italien erzielt. Weder vor noch nach dem Turnier war ihm ein vergleichbarer Lauf im Nationaltrikot gelungen. Am Mittwoch war er im Alter von 59 Jahren in einem Krankenhaus in Palermo an Darmkrebs gestorben.