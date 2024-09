Mailands Fanszene: Hooligan-Chef tötet Mafia-Mitglied

Der Festgenommene will in Notwehr gehandelt haben, er liegt im Krankenhaus. Die Polizei befürchtet Racheaktionen.

Ein Mord in der Hooligan-Szene sorgt im italienischen Fußball für Aufsehen. Andrea Beretta (49), Anführer einer Ultra-Gruppierung des Meisters Inter Mailand, hat die tödliche Messerattacke auf Antonio Bellocco (36) eingeräumt und angegeben, in Notwehr gehandelt zu haben. Das Opfer war ebenfalls Teil der Fanszene und laut Medienberichten zudem Mitglied einer der mächtigsten Familien der ‚Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien.