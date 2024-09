Napoli verleiht Osimhen: Letzter Ausweg Galatasaray

Der auch bei Trainer Antonio Conte in Ungnade gefallene Stürmer hätte eigentlich verkauft werden sollen.

Der auch bei Trainer Antonio Conte in Ungnade gefallene Stürmer hätte eigentlich verkauft werden sollen.

Osimhen, einer der überragenden Spieler bei Napolis Meisterschaft 2023, hatte zuletzt vehement auf einen Wechsel gedrängt. Doch sowohl ein Transfer zum FC Chelsea als auch zu Al-Ahli in Saudi-Arabien zerschlugen sich.

Danach hatte Trainer Antonio Conte erklärt, auf Osimhen auf absehbare Zeit verzichten zu wollen. Für die Mittelstürmer-Position hatte Napoli ohnehin in der vergangenen Woche den Belgier Romelu Lukaku verpflichtet. Ein Wechsel in die Türkei, wo das Transferfenster erst am 13. September schließt, war eine der wenigen Optionen für Osimhen, um nicht zumindest bis Januar auf der Tribüne sitzen zu müssen.