Renovierung zu teuer: San Siro droht der Abriss

Dem italienischen Fußball-Tempel San Siro geht es wohl endgültig an den Kragen. Das legendäre Stadion in Mailand könne nicht zu erschwinglichen Kosten renoviert werden, teilte Bürgermeister Giuseppe Sala am Freitag nach einem Treffen mit Managern der Klubs AC und Inter Mailand mit. Vorausgegangen sei eine Machbarkeitsstudie der Vereine.