Serie A: Später Schock für Inter im Derby

Im Stadtderby von Mailand schießt Matteo Gabbia Inter spät ins Tal der Tränen. Auch ein Ex-Dortmunder trägt sich in die Torschützenliste ein.

In der Serie A bleibt der FC Turin dank eines Patzers von Inter Mailand Erster. Im Mailänder Derby verlor Meister Inter gegen den Rivalen AC mit 1:2 (1:1) und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Diese nimmt nach der fünften Runde der noch ungeschlagene FC Turin ein, der am Freitag 3:2 (2:1) bei Hellas Verona gewonnen hatte.