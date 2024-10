CAS: Dopingsperre gegen Pogba auf 18 Monate verkürzt

Pogba, Weltmeister von 2018, war Ende Februar bis 2027 gesperrt worden. Nach derzeitigem Stand darf der 31-Jährige am 11. März 2025, also noch in der aktuellen Saison, wieder auflaufen. Der Offensivspieler, zuletzt bei Juventus Turin unter Vertrag, war am 11. September 2023 vorläufig gesperrt worden, nachdem eine Dopingprobe den Nachweis der verbotenen Substanz Testosteron erbracht hatte.