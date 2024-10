Doppel-Rot und Elfer-Drama in Italien

Alle drei Elfmeter konnten pariert werden, Florenz-Torhüter David de Gea avancierte mit zwei gehaltenen Elfmetern zum „Man of the match“. Vor dem Spanier gelang dieses Kunststück in der Serie A über acht Jahre keinem Torwart mehr. Lazio-Rom-Keeper Federico Marchetti tat es im Mai 2016 de Gea gleich.

Erst Maignan - dann die de-Gea-Show

Kurz vor der Halbzeit begann dann die de-Gea-Show. Theo Hernández trat zum Elfmeter an, scheiterte aber am stark aufgelegten Spanier (45+1.).

Das letzte Serie-A-Spiel, in dem beide Torhüter einen Elfmeter hielten, war am 23. Januar 2022. Kurios: Auch in dem Spiel war die AC Florenz beteiligt, in der Partie gegen Cagliari parierten sowohl Boris Radunovic als auch Pietro Terracciano einen Strafstoß.