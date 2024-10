Erstes Gegentor: Juve lässt Federn

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A nach dem ersten Gegentor der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Am siebten Spieltag musste die Mannschaft von Trainer Thiago Motta erstmals einen Gegentreffer hinnehmen und kam in ihrem Heimspiel gegen Cagliari Calcio nur zu einem 1:1 (1:0).