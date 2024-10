Nach Dopingsperre: Pogba will weiter für Juve spielen

Der französische Ex-Weltmeister Paul Pogba will seine Fußballkarriere nach Ablauf seiner Dopingsperre beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin fortsetzen. „Ich bin bereit, auf Geld zu verzichten, um noch bei Juve spielen zu können, ich will zu diesem Verein zurückkehren“, sagte der 31-Jährige der Gazzetta dello Sport .

Pogba will in naher Zukunft das Gespräch mit Motta suchen. "Ich will bereit sein, mit Juve zu trainieren und zu spielen, ich bin ein Spieler von Juve, in meinem Kopf gibt es im Moment nur das", sagte er - und versprach: "Das wird ein neuer Pogba, hungriger, weiser und stärker. Ich habe nur einen Wunsch, Fußball zu spielen."