Hummels: "Ich nehme sowas immer mit Humor"

Bei der AS Rom darf sich Mats Hummels die Spiele bislang nur von der Bank aus ansehen. Nun hat sich der Weltmeister von 2014 humorvoll zu seiner Reservistenrolle geäußert.

Als sich Mats Hummels im September der AS Rom anschloss, hieß der Trainer noch Daniele De Rossi. Der wurde jedoch kurz nach der Ankunft des 35-Jährigen entlassen. Es übernahm Ivan Juric, der offenbar mit dem Weltmeister von 2014 nicht viel anfangen kann.

„Mehr Trophäen vom Champions-League-Team der Saison als Spielminuten bisher“, schrieb Hummels am Freitag bei Instagram zu einem Foto, das ihn bei einer UEFA-Auszeichnung zeigte. Wichtig war ihm zudem: „Ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren.“