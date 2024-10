Spanien-Star spricht über Depression: "Konnte Schuhe nicht mehr anziehen"

Als Kapitän führte Álvaro Morata die spanische Nationalmannschaft im Sommer zum EM -Titel. Die Bilder der ausgelassenen Titelfeier sind noch präsent. Doch dass es unmittelbar vor der EM in ihm noch ganz anders aussah, hat Morata nun in bemerkenswert offenen Worten geschildert.

Drei Monate vor Beginn der Europameisterschaft habe er jedoch darüber nachgedacht, ob er jemals wieder ein Spiel bestreiten könne. „Ich wusste nicht, was mit mir los war, aber es ist sehr kompliziert und heikel“, erklärte der 31-Jährige. „In diesem Moment merkt man, dass das, was man am meisten liebt, auch das ist, was man am meisten hasst.“