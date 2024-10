Starker Regen erwartet: Bologna gegen Milan verschoben

Das Ligaspiel in der italienischen Serie A zwischen dem FC Bologna und der AC Mailand ist aufgrund von zu erwartenden Regenfällen verschoben worden. Wie die lokalen Behörden am Donnerstag mitteilen, werde die Begegnung der beiden Champions-League-Teilnehmer nicht wie geplant am kommenden Samstag um 18.00 Uhr in Bologna stattfinden. Wann das Duell nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.